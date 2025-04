Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Leonardo seca seis quilos após férias: 'Resolveu fechar a boca'

A influenciadora digital Poliana Rocha, de 48 anos, afirmou se identificar com características de alta sensibilidade espiritual nesta segunda-feira (21). A e esposa do cantor Leonardo repostou uma publicação nas redes sociais sobre o tema e sinalizou concordância com um simples “euzinha”.

O conteúdo foi compartilhado nos stories de seu perfil no Instagram. Nele, há um texto que descreve como pessoas sensíveis percebem sentimentos, energias e gestos ocultos, mesmo sem palavras. A repercussão entre os seguidores foi imediata.

“Pessoas com alta sensibilidade espiritual não escutam apenas o que é dito, elas escutam o que é sentido. Leem o não dito, sentem o que está no ar, percebem a verdade escondida por trás dos gestos e sorrisos”, dizia um trecho.

A publicação também destacava que esse tipo de pessoa “capta energias, nota o clima mudando, reconhece quando o olhar não combina com as palavras”. O texto finaliza com: “Mesmo em silêncio, enxergam o que muitos ignoram. Fingem que não sabem, mas sabem muito. Sentem tudo”.

Casada com Leonardo, Poliana costuma usar as redes sociais para falar da rotina familiar e de reflexões pessoais. O casal tem um filho, o cantor Zé Felipe, que é pai de três crianças.

No início de abril, Poliana contou ter procurado um dermatologista após notar uma pinta na mão. A neta Maria Flor, de apenas dois anos, teria percebido o sinal durante uma brincadeira.

Após a consulta médica, a influenciadora tranquilizou os seguidores. “Apareceu uma pinta na minha mão. Flor que descobriu”, explicou. Segundo ela, o exame mostrou que a pinta não apresenta riscos.

Além de Maria Flor, Poliana é avó de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de sete meses.