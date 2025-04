Reprodução/Record TV Celso Freitas ficou à frente da bancada do "Jornal da Record" por 18 anos.





Celso Freitas voltou a aparecer na TV Globo após ser demitido da Record, em março. O jornalista fez parte das homenagens à Fátima Bernades, que voltou ao " Encontro " nesta terça-feira (22) para relembrar sua carreira.





Os dois dividiram o comando do " Fantástico " com Sandra Annenberg durante a década de 1990. “Oi, Fátima. Quanto tempo, hein?É um prazer falar com você depois de tantos anos e poder relembrar momentos que dividimos", iniciou.

Freitas relembrou que os três foram os primeiros apresentar o dominical de corpo inteiro, caminhando pelo cenário: "Durante anos, nós transmitimos muitas alegrias e também momentos marcantes que ficam registrados na memória do público brasileiro”.

Celso Freitas foi um dos apresentadores do "Jornal Nacional".





Entre os acontecimentos históricos, o veterano citou o título mundial da Seleção Brasileira e a morte de Ayrton Senna, ambas em 1994, e a tragédia com o grupo Mamonas Assassinas, em 1996: "São memórias, né?", disse.

"Eu lembro de você ter me agradecido por incentivá-la a não permitir que mudassem seu corte de cabelo. E quando você teve os trigêmeos eu pedi a minha mulher, a Sueli, que te presenteasse com uma pulseira para cada um dos seus filhos, a Beatriz, a Laura e o Vinícius ”, recordou Celso.

Por fim, ele a parabenizou pela trajetória profissional, estendo as palavras para Patrícia Poeta. Fátima agradeceu a mensagem, também relembrando um episódio com o jornalista: "Celso me deu uma dica quando eu era repórter. Ele me falou o seguinte, ‘quando você for gravar o off, pede para ver a imagem’. ‘Veja a imagem para você dar ênfase para o que realmente está acontecendo’. Foi uma dica que ele me deu e eu guardei".

Celso Freitas passou mais de três décadas na TV Globo. Além do "Fantástico", ele comandou o " Jornal Nacional " e o " Globo Repórter ", além dos já extintos " Você Decide " (1992-2000), " Via Brasil " (1996-2020) e " Arquivo N " (1996-2020)".

O comunicador deixou o canal rumo à Record em 2004. Na emissora do bispo Edir Macedo, foi âncora do " Domingo Espetacular " e do " Jornal da Record ", que comandou por 18 anos. Celso deixou o canal em março.