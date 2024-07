Sertanejo: Kamilla Maria lança nova versão de 'Você Ainda Tá Aqui'

The Music Journal Brazil [object Object]

Kamilla Maria , dona de uma voz poderosa e conexão íntima com o público, apresenta uma nova versão do single Você Ainda Tá Aqui . Originalmente lançado em seu DVD de 2022, a canção retorna em uma versão renovada e pessoal, que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music . A faixa chega acompanhada de um videoclipe especial que captura a artista em um momento de intensa reflexão.

Este lançamento é um passo significativo na estratégia de Kamilla Maria para aumentar sua presença musical ao longo do ano. A nova versão de Você Ainda Tá Aqui preserva a essência emocional da canção original, enquanto adiciona um toque contemporâneo e cativante que promete tocar ainda mais fundo no coração dos ouvintes.

Já a produção audiovisual, com seu formato intimista, destaca a habilidade da artista em transformar suas músicas em conversas sinceras e pessoais com seu público.

Você Ainda Tá Aqui explora a persistência das memórias e a sensação de saudade após o término de um relacionamento. Versos como “Quanto tempo falta pra acabar essa saudade em mim / Cê já seguiu sua vida, mas a minha só quer te seguir” e “Você ainda tá aqui / Nas bocas que eu beijei / Nas pingas que eu bebi” revelam como a presença do outro continua a impregnar cada aspecto da vida cotidiana, mesmo após a separação.

Sobre este momento de sua carreira, Kamilla Maria comenta: “Estou entusiasmada com o lançamento desta nova versão de ‘Você Ainda Tá Aqui’. Este single oferece uma oportunidade de compartilhar uma parte íntima da minha jornada com meus fãs, trazendo uma nova dimensão a uma canção que já carrega um significado especial para mim. Espero que todos se conectem com a música e sintam a mesma intensidade que eu coloquei nela”.

Em 2023, Kamilla Maria lançou versão piseiro para ‘Amiga Vagabunda’

Em um relacionamento amoroso, a reciprocidade e a sincronia são elementos importantes. Quando se perde o compasso e os sentimentos se desequilibram, tudo pode se complicar. É a partir deste descompasso que, na nova música de Kamilla Maria , a relação começa a desandar.

A artista, que é a grande aposta da Warner Music do feminejo , chegou a todas as plataformas digitais em 2023 com o então novo single Amiga Vagabunda (Piseiro Remix) .

A música conta a história de um casal em que uma das partes não está mais feliz. Sendo assim, a química diminui e cada um sente de forma diferente. A letra diz: “Eu tô naquela fase de relacionamento / Tô fazendo por obrigação o que ele faz com sentimento / Em cima dessa cama tem dois corpos suados /Um que se aliviou, fez um favor e outro que foi usado / Dentro de quarto escuro tem o que fala eu te amo e o que fala eu também’’ . A versão em piseiro remix tem uma batida rápida e agitada para que o público possa curtir muito dançando.

Sobre o novo trabalho, Kamilla Maria comemora: “Estou muito feliz com o resultado! Espero que todo mundo cante junto e curta demais dançando essa música! É pra sofrer dançando, rs”.

