Laís Seguin Madonna reclama com Ryan Reynolds por foto em carrossel

Ryan Reynolds, o ator conhecido por seu papel em Deadpool e Wolverine , compartilhou uma série de fotos da estreia do filme em seu perfil no Instagram. Na primeira imagem, ele aparece com seu colega de elenco Hugh Jackman, o Wolverine. Na segunda foto, ele posa com sua esposa, Blake Lively, a modelo Gigi Hadid, que nem está no filme, e novamente Hugh Jackman.

A terceira imagem mostra Blake Lively e Gigi Hadid juntas em frente ao cartaz do filme, vestindo as cores dos super-heróis. Só na quarta foto aparece Madonna , entre os dois protagonistas e o diretor, Shawn Levy. A rainha do pop ficou indignada com a posição da foto. “Sou a quarta?”, perguntou a cantora, incrédula, nos comentários.

Em um feito inédito, ela licenciou seu hit Like a Prayer para tocar em uma das cenas do filme. Ryan Reynolds não respondeu ao comentário de Madonna. No entanto, alguns fãs defenderam a cantora. “Imagina tirar foto com a rainha do pop e postar como se fosse uma subcelebridade? Ela está certa. Tinha que ser hétero”, comentou um internauta no X. “A rainha merece ser sempre a número um”, concordou outra pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Taylor Swift elogiou Ryan Reynolds

Taylor Swift usou as redes sociais para elogiar seu amigo Ryan Reynolds, que acaba de estrelar mais uma sequência da franquia Deadpool. No Instagram, a estrela pop compartilhou uma foto ao lado de Ryan, a esposa Blake Lively, e Hugh Jackman, colega de elenco em Deadpool & Wolverine.

“Nos últimos anos, tenho visto um dos meus melhores amigos neste planeta derramar cada pedacinho de seu coração, alma, suor, tempo, energia, piadas, dor, alegria, rebelião, escuridão e magia neste filme”, escreveu Taylor.

A cantora americana também aproveitou para fazer uma leve brincadeira com Ryan, destacando Hugh, seu parceiro de filme. “Ele criou o melhor trabalho de sua vida, e este filme parece um verdadeiro portal de alegria, uma fuga selvagem da realidade. Não sei como ele fez isso. Mas esse é quem Hugh é. Esses outros aleatórios (Ryan Reynolds, Blake Lively e Shawn Levy) apenas invadiram nossa foto e nós somos educados demais para pedir para eles saírem”, brincou.

Por fim, Swift incentivou seus fãs a assistirem ao novo longa no cinema, mencionando o personagem de Ryan: “Um alô para Wade Wilson, também conhecido como doador de esperma dos meus afilhados!”. Vale mencionar que Taylor Swift é amiga próxima do casal Ryan Reynolds e Blake Lively há anos. O casal tem quatro filhos: James, de nove anos; Inez, de sete; Betty, de quatro; e o bebê Olin, de um ano e meio.