Laís Seguin Adele pode ter sido pedida em casamento por empresário da NBA

Adele estaria oficialmente noiva de Rich Paul, empresário de jogadores da NBA. De acordo com o jornal britânico The Sun, o pedido de casamento aconteceu em Londres, cidade natal da cantora. O casal, que está junto há três anos e reside em Los Angeles, decidiu celebrar o noivado na cidade onde a artista nasceu.

Durante a viagem, Rich Paul propôs casamento à artista e entregou a ela um anel de noivado adornado com diamantes, o qual foi aceito com entusiasmo por Adele. Após o pedido, o casal comemorou o noivado no luxuoso hotel Chiltern Firehouse. Adele também compartilhou a novidade com seus amigos por meio de uma chamada de vídeo, mostrando a aliança que ganhou.

Os amigos do casal especulam que a união será oficializada com uma grande celebração no próximo ano. Adele, famosa por sucessos como Set Fire to the Rain, Easy On Me, Someone Like You e Rolling in the Deep, falou sobre o futuro de sua carreira e os próximos passos que pretende tomar durante a vida.

Carreira de Adele

Adele anunciou que fará uma pausa após terminar sua residência em Las Vegas. Antes de se afastar, ela ainda fará uma série de shows em Munique, na Alemanha, em agosto. Mas, por enquanto, não há planos para apresentações no Brasil. A cantora está em uma maratona de shows no The Colosseum at Caesars Palace desde o final de 2022, com a residência marcada para terminar em novembro.

Após essa série de apresentações, Adele revelou que pretende se afastar dos holofotes por um tempo e não planeja lançar novas músicas tão cedo. Em uma entrevista ao jornal alemão ZDF, a cantora explicou que deseja uma pausa longa antes de começar a trabalhar em um novo álbum, sucessor de “30” (2021).

A série de shows em Munique ocorrerá entre 2 e 31 de agosto e contará com 10 apresentações em uma arena ao ar livre que pode receber até 80 mil pessoas. Essa será a primeira vez que ela faz algo semelhante na Europa desde 2016, após o lançamento de 25 (2015). Adele é conhecida por suas longas pausas entre álbuns: houve uma espera de quatro anos entre 21 e 25, e seis anos entre 25 e 30 .

Além do cansaço pelo trabalho, a cantora também luta com os aspectos da fama. “Sinto falta de tudo antes de ser famosa. O que mais sinto falta é ser anônima. Não gosto de ser famosa. Adoro fazer música e saber que as pessoas a apreciam, mas o lado da fama eu absolutamente odeio,” confessou Adele.