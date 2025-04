Reprodução Instagram - 7.4.2025 Bella Campos ganha elogios dos colegas de 'Vale Tudo'

Responsável por interpretar a ambiciosa e inconsequente Maria de Fátima Acioli no remake de "Vale Tudo", Bella Campos usou as redes sociais no último domingo (6) para abrir um álbum de fotos no qual surgia em um passeio da lancha. Na ocasião, a atriz posava de biquíni enquanto renovava o bronzeado.







Alguns colegas do elenco da trama das nove da Globo, dirigida por Paulo Silvestrini e adaptada por Manuela Dias, rasgaram elogios para a intérprete. "Bonita demais, que isso?", escreveu Alice Wegmann, que dá vida à Solange Duprat, amiga que será boicotada pela vilã e passará a rivalizar com ela. "Filha gata essa minha", acrescentou Carolina Dieckmann, vista na pele de Leila, antes assumida por Cássia Kis na obra original de 1988.





Outros fãs ainda brincaram com a personagem de Bella, acusando-a de ostentar o passeio em uma lancha com o dinheiro que conquistou vendendo a casa em que a mãe, Raquel Acioli (Tais Araujo), morava. "Passeando de barco com dinheiro que roubou da própria mãe e tá achando bonito, né, dona Maria de Fátima?", ironizou um. "Com dinheiro da casa da mãe fica fácil ter essa vida", se divertiu outro.

Substituindo "Mania de Você" no horário nobre da Rede Globo, "Vale Tudo" ficará no ar até o segundo semestre deste ano, como um dos produtos que homenageiam os 60 anos da emissora. Quando for encerrada, a novela dará lugar à "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva, recontratado pelo canal.