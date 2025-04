Instagram/Reprodução Marina Ruy Barbosa surge com filhote em Noronha e encanta web

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou momentos especiais de sua viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco, neste sábado (5). Entre os registros que encantaram os fãs, um vídeo chamou atenção: o de um filhote de tartaruga fazendo seu primeiro trajeto rumo ao mar.

"Vai, filha! Eu acredito em você. É muito espertinha", disse Marina ao animal, em uma das publicações no Instagram. A atriz também divulgou outras imagens aproveitando o paraíso pernambucano. "Noronha 2025 🇧🇷", escreveu na legenda.

A viagem também contou com a presença da modelo Fernanda Motta, que compartilhou um álbum divertido ao lado da atriz. Nas fotos, as duas aparecem em diferentes momentos, como passeios na praia, jantares com amigos, e até cantando no karaokê.

" Um álbum de dias incríveis com pessoas especiais no lugar mais lindo do mundo! Eu me diverti demais, ri demais, mergulhei e foi mágico (como sempre✨) comi, bebi, cantei muito karaokê (graças a Deus que eu sou modelo rsrs) me apaixonei por pessoas ‘estranhas’, porém, elas são ‘da hora’, dividi neurônios e recebi muito carinho! Manu, te amo!", escreveu Fernanda.

Nos comentários da publicação de Marina, amigos e fãs não pouparam elogios. " Gata ", comentou a cantora Luísa Sonza. "Lugar lindo, ela linda. Tudo lindo", escreveu uma seguidora. "Linda! Nunca vi fotos tão lindas de Noronha", afirmou outro fã.