Reprodução/GNT - 25.01.2024 Nas últimas semanas, ela conheceu destinos como Tailândia e Singapura.





Mari Gonzalez visitou a Mesquita do Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, neste domingo (6). A atriz e influenciadora está na capital do Emirados Árabes Unidos com a família do namorado, Pipo Marques, filho de Bell Marques.







Nos registros, ela aparece ao lado da família do companheiro. A sogra, Ana, o cunhado, Rafa Marques, e a concunhada, Pati Guerra — além de, claro, o amado e o sogro. Todos estavam com as roupas apropriadas para a visita ao local.



"Na Mesquita, em Abu Dhabi, para as mulheres é obrigatório cobrir a cabeça, além de usar roupas que cubram braços e pernas, então decidimos usar as vestimentas tradicionais daqui. A grandiosidade e beleza da Mesquita é muito impressionante, valeu demais conhecer", disse Mari Gonzalez.

Reprodução Pipo Marques e Mari Gonzalez assumiram o relacionamento em junho de 2024.





Todos os integrantes da família usaram burca. As mulheres completaram a vestimenta com o hijab, véu islâmico que cobre o cabelo, as orelhas e o pescoço, deixando apenas o rosto à mostra, conforme é recomendado em determinados locais.



Nas últimas semanas, Mari, o filho caçula de Bell Marques, antigo vocalista do Chiclete com Banana, e o restante do grupo passaram por outros destinos turísticos badalados, como Singapura e Tailândia. Neste último, o novo casal chegou a posar ao lado de elefantes.