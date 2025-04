Arquivo pessoal O jovem é recém-formado e sonha em seguir os passos do pai.





João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, falou sobre a ausência do pai durante o " Altas Horas " deste sábado (5). O apresentador faleceu em novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico, aos 60 anos.





Na conversa com Serginho Groisman, o primogênito do famoso falou sobre o desejo de seguir os passos do pai na carreira artística. Por outro lado, lamentou não ter tido a chance de crescer profissionalmente ao lado do genitor.

"A televisão fez parte da minha vida desde que sou um bebê, seria gratificante seguir os passos do meu pai, mas é uma coisa difícil, se fosse fácil, existiriam vários Serginhos [Groisman] por aí", iniciou João, que tem 23 anos.



Reprodução/Instagram Além do primogênito, Gugu é pai das gêmeas Marina e Sofia, frutos da relação com Rose Miriam.





Recém-formado na faculdade, o filho de Gugu acredita estar evoluindo com o passar do tempo: "Queria pedir o apoio do público porque perdi meu pai muito cedo, então, infelizmente, sobre isso não consegui aprender essas coisas com ele."

"É uma coisa que tenho paixão em fazer, me expressar na frente das câmeras. Quem sabe um dia uma coisa dá certo", profetizou João. O rapaz se formou em Administração com especialização em Comunicação na Rollins College , universidade particular mais prestigiada da Flórida, Estados Unidos.





Na época da morte do apresentador, João Augusto tinha 18 anos. Já as gêmeas Marina e Sophia, 15 anos. O trio é fruto do casamento de Gugu com Rose Miriam di Matteo, de 61.