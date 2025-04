Reprodução/Instagram Empresa do cantor alega uso indevido de sua imagem por parte do estabelecimento.





A Balada Music, empresa de Gusttavo Lima, se pronunciou sobre uma casa de shows criada por fãs e que leva o nome do artista. A Casa Fã Clube Gusttavo Lima fica na cidade de Penha, em Santa Catarina, próximo ao parque Beto Carrero World.





De acordo com o comunicado, o Embaixador não possui ligação com o estabelecimento, que ainda não foi inaugurado. Nas imagens publicadas pelo perfil do negócio, é possível ver fotos e frases do sertanejo.



Além disso, a empresa de Gusttavo Lima alega já ter tentado contato com o proprietário do local, mas teve as mensagens ignoradas. A empresa considera que a casa de eventos faz uso indevido de imagem, sem a autorização legal.





"Pedimos aos fãs que: interrompam a repercussão das postagens relacionadas ao estabelecimento; sigam os canais oficiais da Balada Music para obter informações confiáveis", finaliza a nota da empresa do sertanejo.



Vale lembrar que o cantor já havia comentado sobre o estabelecimento. Na ocasião, fãs organizaram uma campanha para contratar um show particular de Gusttavo Lima na inauguração. E o próprio havia aprovado: "Gostei dessa ideia. 'Vambora", disse.





O novo posicionamento da equipe dividiu os fãs. Na publicação, alguns defenderam a Casa Fã Clube Gusttavo Lima, considerando-a uma homenagem. Enquanto isso, outros alegaram o uso de imagens de maneira ilegal.



O perfil oficial do estabelecimento agradeceu ao apoio. Alex Damazio, proprietário do local, afirmou que chegou a batizar os filhos com os mesmos nomes dos herdeiros de Gusttavo Lima e Andressa Suita: "Eram gêmeos, mas um infelizmente não veio ao mundo. Era nosso sonho ter dois filhos pra se chamar Gabriel e Samuel".

O responsável afirmou que terá uma reunião com a equipe do cantor nesta segunda-feira (7) para tentar resolver os imbróglios.