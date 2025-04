Reprodução Globo - 6.4.2025 Daniele Hypólito no 'BBB 25'

Daniele Hypólito se despediu do "Big Brother Brasil 2025" no último domingo (6). A ex-ginasta entrou no programa com o irmão, Diego Hypólito, mas levou a pior em um paredão triplo contra João Pedro Siqueira, que teve 45,38% dos votos; e Maike, com 4,25%.





A eliminada teve mais de metade dos votos, com 50,37%. Esta berlinda contou com mais de 85 milhões de votos. Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt criticou a decisão da sister em ter se oferecido para o paredão como opção para ajudar Joselma.





Confira as médias de cada categoria de votos:

Daniele Hypolito

Média: 50,37%

Voto Único: 45,04%

Voto da Torcida: 55,70%



João Pedro

Média: 45,38%

Voto Único: 48,88%

Voto da Torcida: 41,87%



Maike

Média: 4,25%

Voto Único: 6,08%

Voto Torcida: 2,43%