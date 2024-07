Laís Seguin João Lucas fala sobre saída do gospel e transição para o pop: ‘Livre’

João Lucas , marido de Sasha Meneghel , fez uma participação no programa “Encontro”, da Globo, nesta segunda-feira (15), onde compartilhou detalhes da transição da carreira gospel para o pop, assim como Priscilla, ex-Alcântara.

Em uma conversa com Patrícia Poeta , o cantor descreveu essa mudança como desafiadora, porém extremamente gratificante. “Foi muito desafiador. Acho que toda mudança, que tira a gente da nossa zona de conforto, é desafiadora, mas eu nunca estive tão feliz” , revelou.

Ele lançou o single “Meu Bem” e um videoclipe que inclui cenas ao lado de Sasha, gravadas em 2021 e enfatizou na entrevista a liberdade que encontrou ao explorar novas possibilidades profissionais após deixar a igreja.

“As possibilidades de poder ser livre na minha arte, na música, na forma que eu quiser me expressar, seja dançando, cantando, seja na moda também, acho que isso tudo tem sido muito especial” , destacou o artista.

Lucas também esclareceu que, apesar da mudança de carreira, sua fé em Cristo continua inabalável. “Minha fé não mudou. Apenas minha maneira de viver e compartilhar essa fé com as pessoas. Isso tem sido uma jornada de crescimento pessoal” , afirmou.

Sobre sua relação com Sasha, ele frequentemente expressa seu amor e admiração nas redes sociais, como em ocasiões especiais como o aniversário de casamento.

Entretanto, João não poupou críticas aos ataques que tem recebido de alguns religiosos, especialmente após ser criticado por participar do Carnaval ao lado da esposa.

“Sabe qual é o problema? Tem crente que acha que ‘defender’ Jesus é atacar o próximo, enquanto na verdade Jesus disse: ‘Ame o próximo como a si mesmo’” , desabafou João.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

João Lucas e ‘Minuto de Saudade’

Bruna Marquezine estreou como diretora no novo videoclipe de João Lucas. O cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo dos bastidores de “Minuto de Saudade”, sua nova música, onde a atriz aparece dando direções e orientações durante as filmagens.

No vídeo, Bruna Marquezine é vista interagindo com João Lucas, instruindo-o sobre poses e como interpretar a música. “Entregamos”, comemora o cantor, ao que Bruna responde positivamente.

Quando perguntado sobre sua experiência no primeiro clipe dirigido por ela, Bruna expressa sua satisfação: “Foi maravilhoso, uma experiência deliciosa. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de fazer” , conclui, com um sorriso no rosto.

A notícia da estreia de Bruna como diretora foi bem recebida pelos internautas, que mostraram empolgação para ver o resultado de seu trabalho. “Bruna diretora era tudo que precisávamos” , comentou um fã.

Outro seguidor afirmou: “Tenho certeza que ela fez um ótimo trabalho” . Além disso, houve quem destacasse o orgulho que Sasha Meneghel, esposa de João Lucas, sentiria do projeto.