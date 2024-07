Mayra Dugaich [object Object]

A Apple Original Films lançou o teaser do filme F1 , sobre a Fórmula 1 e protagonizado por Brad Pitt e Damson Idris .

O longa segue Pitt como o ex-piloto de Fórmula 1 Sonny Hayes, que retorna ao esporte e será parceiro e mentor do novato Joshua Pearce (Idris) na equipe fictícia APXGP.

Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo completam o elenco do filme de corrida. Bardem retratará o chefe da equipe APXGP.

As filmagens de F1 aconteceram em eventos reais de Fórmula 1, como o Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado e a corrida de carros esportivos Rolex 24 em Daytona em janeiro.

Pitt e Idris também estiveram presentes no Grande Prêmio da Inglaterra, do último domingo (7). A equipe fictícia APXGP teve um box montado para as gravações. Ambos dirigiram carros de corrida como parte das filmagens, de acordo com o The Athletic.

Vale destacar que Louis Hamilton, que já ganhou vários campeonatos de Fórmula 1, esteve envolvido em vários aspectos do filme, incluindo a redação do roteiro.

Dirigido por Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick , o filme é produzido por Brad Pitt, Lewis Hamilton, Jerry Bruckheimer, Chad Omar, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

Vale lembrar que o filme é feito em colaboração com a Fórmula 1. Ehren Kruger, que trabalhou com Kosinski em Top Gun: Maverick , escreveu o roteiro.

F1 está programado para estrear nos cinemas em 25 de junho de 2025 e na América do Norte em 27 de junho de 2025, com distribuição da Warner Bros. Discovery.

Filme com Brad Pitt tem orçamento bilionário

O piloro Lewis Hamilton é um dos produtores de F1. O longa começou a ser filmado no ano passado, mas teve as filmagens suspensas pela greve dos sindicatos dos atores em Hollywood.

De acordo com o site Quartz, o projeto deve ter um orçamento que pode torná-lo um dos filmes mais caros já feitos.

O longa-metragem já está com orçamento de US$ 300 milhões, ou seja, algo em torno de R$ 1,5 bilhão.

Assista: