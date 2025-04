Reprodução Instagram - 13.9.2024 Tais Araujo e Lázaro Ramos

Taís Araujo, de 46 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (1º), quando participou do "Encontro com Patrícia Poeta", na Rede Globo. Isso porque a artista contou que está afastada do marido, o também ator Lázaro Ramos, com quem tem dois filhos: João Vicente e Maria Antônia.







Segundo ela, o afastamento se deu por conta da rotina intensa de gravações para "Vale Tudo", remake no qual defende Raquel Acioli, a protagonista da história, antes interpretada por Regina Duarte. "Tem sido uma tristeza. Todo mundo está dormindo, os cachorros nem latem. A casa apagada", começou.





"Meu marido, eu não vejo há dias. Estava há 12 dias sem vê-lo. Ele chegou em casa, eu continuei sem vê-lo. Eu chegava, ele estava dormindo. Eu levantava, ele ainda estava dormindo", acrescentou ela, em referência aos horários de trabalho distintos entre ela e o companheiro.





Durante a atração comandada por Patrícia Poeta, Lázaro confirmou o afastamento da esposa, mas ressaltou a felicidade em vê-la, mais uma vez, protagonizando um folhetim no horário nobre da Rede Globo. "A gente tem se visto pouco, né? É o tema desse vídeo, mas é por um bom motivo. As gravações de Vale Tudo são intensas, mas está valendo a pena. Todos nós ficamos muito orgulhosos do seu trabalho hoje", declarou.