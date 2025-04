Reprodução Val Kilmer morre aos 65 anos.





Nesta terça-feira (01), em Los Angeles, o ator de Hollywood Val Kilmer morreu aos 65 anos devido a complicações de pneumonia, segundo informou sua filha, Mercedes.

O diagnóstico prévio de câncer na garganta, ocorrido em 2014 e que prejudicou sua voz, não impediu seu retorno aos grandes filmes, como na sequência Top Gun: Maverick, onde reprisou o icônico personagem Iceman.

Reconhecido por seus papéis marcantes nos anos 80 e 90, Kilmer atuou em clássicos como Top Gun e Batman Forever.

Em 1991, interpretou Jim Morrison no filme The Doors, além de ter participado do faroeste Tombstone e do drama policial Heat.

Em 2021, lançou um documentário intitulado Val, que reuniu 40 anos de registros pessoais – inclusive momentos em que sua voz já era modulada por uma prótese – e estreou no Festival de Cinema de Cannes.





Homenagem

Em homenagem, o ator americano Josh Brolin publicou uma mensagem no Instagram, acompanhada de uma fotografia ao lado de Kilmer. "Tchau, parceiro. Vou sentir sua falta. Você foi inteligente, desafiador, corajoso, ultra-criativo. Não há muito desses", escreveu Brolin.





Vida e formação

Nascido em 31 de dezembro de 1959, Kilmer cresceu em uma família de classe média em Los Angeles, onde seus pais seguiam os preceitos dos Christian Scientists – crença que ele manteve por toda a vida.

Aos 17 anos, tornou-se o aluno mais jovem da época a ingressar na renomada Juilliard School, em Nova York.

O ator também foi pai de dois filhos com sua ex-esposa, a atriz Joanne Whalley.