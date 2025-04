Reprodução Instagram - 2.4.2025 Maisa

Maisa Silva, de 22 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (1º) para abrir um álbum de fotos. Na ocasião, a atriz e apresentadora curtia uma folga das gravações de "Garota do Momento", folhetim das seis da Rede Globo, acompanhada dos pais, Celso Andrade e Gislaine Silva Andrade.







"Já nas águas de abril", escreveu ela como legenda da sequência de registros que publicou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 48,8 milhões de seguidores. A postagem foi curtida por mais de 244 mil perfis e recebeu mais de 900 comentários.





"Gata carioca", escreveu Larissa Manoela, que contracenou com Maisa em "Carrossel". "Amo essa versão carioquinha", concordou a influenciadora e ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil" Yá Burihan. "Linda", continuou Alane Dias, ex-participante da vigésima quarta edição do "Big Brother Brasil".





Mudança

Maisa saiu de São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro, onde ficam os Estúdios Globo, após ser contratada para gravar a primeira novela dela no canal. Trata-se de "Garota do Momento", em que dá vida à vilã Bia, uma jovem que também lida com um quadro de doença cardíaca na narrativa, exibida na faixa das seis da emissora.