The Music Journal Brazil Rock in Rio dá início as obras dos palcos ‘Mundo’ e ‘Sunset’

Há 68 dias do inicio do Rock In Rio 2024 , edição que celebra os 40 anos do megafestival, a Cidade do Rock começa a tomar forma. Até este momento, 31 paíse s e todos os estados brasileiros já disseram “EU VOU” e a Cidade Maravilhosa , berço da primeira e histórica edição do festival e que colocou o país na rota internacional do show business, já está se preparando e se vestindo do evento.

Nesta sexta-feira (5), os palcos Mundo e Sunset começaram a ganhar vida com as primeiras estruturas sendo erguidas no Parque Olímpico . As obras que vão compor e dar forma a mágica e icônica Cidade do Rock também estão avançando nos palcos New Dance Order, Global Village, Espaço Favela , além da Rota 85 . As obras da Área VIP e do lounge do Rock in Rio Club já também estão em andamento.

O espaço se prepara para receber os 700 mil fãs que farão parte desta festa com 500 horas de experiências e mais de 750 artistas nos sete palcos . Com quatro dias já esgotados, festival coleciona grandes números das vendas de ingresso e os fãs ainda podem adquirir suas entradas para os últimos três dias disponíveis, quando Avenged Sevenfold e Ed Sheeran são headliners , além do inédito Dia Brasil , que traz o maior encontro da música brasileira.

O público também poderá aproveitar todos os brinquedos da Cidade do Rock , conferir o musical inédito Sonhos, Lama e Rock ‘n Roll , caminhar Babilônia Feira Hype , encontrar o mundo inteiro na Global Village , viver uma experiência gastronômica na Gourmet Square, participar das ativações de marca e, no Dia Brasil, se encantar com fogos diurnos , videomaping no novo Palco Mundo , um balé aéreo com trilha sintonizada, pulseiras iluminadas e diversas outras opções de entretenimento.

Além de novidades no New Dance Order , uma Gourmet Square com nova proposta gastronômica e uma área ainda maior para melhor circulação do público, que ainda conta com ativações de marcas e os brinquedos tradicionais que compõem o grande parque de diversões do festival.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, situada na Barra da Tijuca , no Rio de Janeiro.

Roberta Medina fala sobre briga de Anitta com o Rock in Rio

No último sábado (15), Roberta Medina , executiva do festival e vice-presidente da Rock World, concedeu uma entrevista aos jornalistas e falou sobre artistas de anos anteriores com os quais teve problemas.

“Quando terminou a edição de 2022, a Anitta brigou com o Rock in Rio. Sabe se lá por quê… Se perguntasse se eu quero Anitta no Rock in Rio, aqui está de portas abertas. Agora, não foi legal? Não foi legal. Mas cada ano é um ano e cada momento é um momento. As pessoas amadurecem. Por que que as relações não podem se amadurecer, né? Então, eu acho que a gente fica um tempo de bode. “, afirmou.

Vale lembrar que Anitta afirmou que não voltaria a se apresentar no Rock in Rio. “ Não boto mais os pés neste festival “, disparou.

“Eu acho que foi uma frase forte e precipitada. Absolutamente desnecessário… Então dizer nunca? Isso não existe… Se precisar fazer as pazes, a gente faz as pazes “, disse Roberta.

Outros artistas citados por ela foram Axl Rose, vocalista do Guns N’ Roses, e Drake, mas revelou que não deixaria de trabalhar com eles “ para sempre “.

Anitta participou das edições do Rock in Rio Lisboa em 2018 e 2022 .

A cantora se pronunciou no X após a sua última apresentação na edição portuguesa do festival.

“Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá, e a gente que se humilhe a qualquer condição deles para dar tudo certo para os estrangeiros “, comentou, na época.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito para o funk. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa “, afirmou após o show de Ludmilla em 2022.