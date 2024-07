Eminem anuncia a data de lançamento de seu novo álbum

Marcelo de Assis [object Object]

O rapper Eminem anunciou a data de lançamento de seu novo álbum, intitulado The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) , o 12º trabalho de sua discografia. O cantor, de 51 anos , fez a revelação no verdadeiro estilo Slim Shady , postando um trailer chocante em suas contas nas redes sociais.

No vídeo, uma mulher dá à luz a um bebe demônio, que não respira quando nasceu, até que um médico bate nele para acordá-lo. Quando ele abre os olhos, eles ficam escurecidos. Então, o bebê desenvolve uma língua comprida e um par de chifres enquanto os espectadores na sala gritam “P*** m***a” .

Na legenda do vídeo aterrorizante, vem o anúncio: “Que m***a !!! A morte de Slim Shady (Coup de Grâce) 12/07 !!!”.

Os detalhes da data de lançamento do álbum vêm na sequência da disponibilização do segundo single do rapper , Tobey , que entra nas plataformas digitais nesta terça-feira (2) com colaboração de Big Sean e Babytro n. Acredita-se que o título da música é um tributo a Tobey Maguire , ator de Homem-Aranha . Eminem é um grande fã da Marvel há muitos anos e já fez referência ao universo dos super-heróis diversas vezes em suas músicas anteriores.

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz — Marshall Mathers (@Eminem) July 1, 2024

Em The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) , Eminem revelou sua primeira faixa, Houdini , que estreou na segunda posição da Billboard Hot 100 , tornando-se a música do rapper com maior classificação em mais de uma década.

Foi por causa deste single que Eminem foi criticado por parecer zombar da cantora Megan Thee Stallion na pista, que levou um tiro no pé em 2020. No primeiro verso da música o rapper canta: “Se eu perguntasse a Megan Thee Stallion se ela colaboraria comigo, eu realmente teria uma chance de fazer isso?”

Eminem participará de documentário sobre pirataria musical

A plataforma de streaming Paramount+ revelou em maio um trailer especial sobre o novo documentário How Music Got Free que detalhará “a fascinante e muitas vezes engraçada história interna da ruptura impulsionada pela tecnologia que mudou a música durante o final dos anos 90 e início do anos 2000″, informou o The Hollywood Reporter .

Segundo a sinopse de How Music Got Free , “a tecnologia de compartilhamento de arquivos, combinada com a demanda insaciável por novas músicas, criou os meios e o motivo para milhões de jovens participarem de roubos diretos – e serem celebrados por isso”.

O documentário será co-produzido pelo rapper Eminem e pelo jogador de basquete LeBron James , com o projeto assinado por Alex Stapleton . A produção audiovisual contará com as participações de 50 Cent, Jimmy Iovine, Timbaland , entre outros.

No trailer, Eminem explica: “Quando o Napster surgiu, eu ainda não entendia a internet. Achei que o Yahoo fosse uma pessoa. Aqui está o que você não entende se a música deveria ser gratuita. Tenho um exército inteiro de pessoas que precisam do seu salário.”