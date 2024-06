Filme sobre os Mamonas Assassinas estreará gratuitamente no streaming

The Music Journal Brazil [object Object]

A cinebiografia Mamonas Assassinas – O Filme , que revisita a história de uma das bandas de rock mais emblemáticas do Brasil, estreou na plataforma de streaming Max nesta sexta-feira (28). As informações são da CNN Brasil.

O filme já estava disponível para compra ou aluguel em plataformas como a Apple TV, Claro TV+ e Amazon Prime Video , mas agora está sendo exibido de forma gratuita na Max .

Mamonas Assassinas – O Filme teve sua estreia em mais de 1.000 salas e em 695 cinemas no dia 23 de dezembro de 2023 , com grande êxito comercial, se tornando a maior bilheteria de um filme nacional desde o ano de 2020 .

A direção do filme é assinada por Edison Spinello , com roteiro de Carlos Lombardi. O longa-metragem mergulha na história da banda nascida em Guarulhos , na Grande São Paulo , sendo antecedida pelo Utopia .

O elenco é formado por Ruy Brissac, Rhener Freitas, Adriano Tunes, Robson Lima e Beto Hinoto que interpretam os saudosos integrantes dos Mamonas, Dinho, Júlio Rasec, Bento Hinoto e os irmãos Sérgio e Samuel Reoli .

Na metade dos anos 1990, os Mamonas Assassinas se tornaram um fenômeno musical no Brasil após os sucessos Pelados em Santos, Vira-Vira e Robocop Gay , singles de seu único álbum de estúdio, lançado pela EMI (atualmente, Universal Music ) com produção de Rick Bonadio .

Eles venderam mais de 2 milhões de cópias e conquistaram um Certificado de Diamante pela ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Disco, atual Pro-Música Brasil ).

Brasília amarela foi recuperada para um filme

Depois de resistir a tanto tempo, desde seu protagonismo no clipe de Pelados em Santos , a icônica Brasília amarela foi restaurada e agora pode brilhar em outra produção: o filme O Impossível não Existe , que revisitará a trajetória dos Mamonas Assassinas , que será gravado neste ano. As informações são do jornal Extra .

“A gente pegou e remontou. Ao todo, 75% do carro foi preservado. Quando recuperamos a Brasília e trouxemos, remontamos com peças de uma outra Brasília que já existia aqui em São Paulo. Tomamos o cuidado de deixá-la o mais original possível” , disse Jorge Santana , primo do vocalista Dinho , ao Extra .

Confira o trailer: