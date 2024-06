The Music Journal Brazil Confira as 10 músicas mais ouvidas de Ariana Grande na Deezer

Ariana Grande , um dos grandes nomes do pop internacional na atualidade, completou 31 anos na última quarta-feira (26) e a plataforma Deezer compilou as 10 músicas mais ouvidas da artista.

Nascida em uma cidadezinha localizada na costa sudeste da Flórida (EUA), ela é considerada uma das maiores artistas pop da geração, sendo reconhecida pelo seu impressionante alcance vocal.

Como atriz, teve sua carreira iniciada em 2010 na TV, em Victorious , sitcom do canal Nickelodeon , além de atuar em outras grandes produções – sendo a próxima Wicked , filme inspirado no clássico musical da Broadway , que estreia ainda este ano.

Já na música, em seus 10 anos de carreira , Ariana acumula diversos hits de impacto global, seis álbuns de estúdios, dois Grammy Awards em um total de quinze indicações.

A Deezer divulgou a lista das suas 10 músicas mais ouvidas no último ano e destacou que a cantora teve picos de crescimento de 370% durante este período na plataforma. Com o lançamento do seu álbum Eternal Sunshine , no dia 8 de março de 2024 , por exemplo, ela apresentou um crescimento de 235% em menos de 24 horas .

Os ouvintes de Ariana Grande residem em sua maioria nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília . Entre eles, 64% são homens e 36% são mulheres , principalmente na faixa etária de 18 a 35 anos .

Cantora quer lançar versão ‘deluxe’ de ‘Eternal Sunshine’

Ariana Grande revelou que pretende lançar uma versão deluxe de seu mais recente álbum Eternal Sunshine .

A hitmaker de 7 Rings revelou durante uma entrevista ao podcast Podcrushed que ela já está em estúdio escrevendo novas músicas desde que lançou o seu sétimo álbum de estúdio e março deste ano. Agora, ela considera lançar novas músicas como uma versão deluxe .

“Tenho escrito um pouco recentemente, tenho vivido no estúdio”, disse Ariana Grande ao co-apresentador Penn Badgley , que, por sua vez, sugeriu à ela o lançamento de uma versão deluxe de Eternal Sunshine .

Ariana respondeu: “Acho que vou. É engraçado porque eu realmente pensei que era apenas um trabalho muito conciso, é isso que é, e acho que para sempre na minha cabeça esse é Eternal Sunshine, aquele álbum. Há algumas ideias novas que poderiam ser incluídas. Então fui para o estúdio no dia seguinte ao Met (Gala) e fiquei uns 10 dias e estava literalmente morando lá.”

A cantora, que se apresentou no Met Gala em maio, na cidade de Nova York (EUA), lançou Eternal Sunshine em 8 de março e seguiu dois dias depois com uma edição digital deluxe surpresa chamada Slightly Deluxe , que contou com quatro faixas: um remix de Supernatural com Troye Sivan , um remix de Yes, And? com Mariah Carey , uma versão acústica de Imperfect for You e uma versão a capella de True Story .

Sobre a possível versão deluxe de seu mais novo disco, Ariana Grande complementou: “Tenho escrito muito e talvez haja mais. Eu gostaria de fazer um álbum de luxo em algum momento. Tive a ideia de fazer dois pequenos ou um grande e ainda estou decidindo. Acho que só um e gostaria de fazer mais algumas coisinhas e pronto”.

Ariana Grande fala sobre polêmicas de abuso na Nickelodeon

Ainda no Podcrushed , Ariana Grande se manifestou pela primeira vez após a série documental Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil .

Ariana começou sua carreira aos 17 anos em Brilhante Victoria , em 2010 como Cat e ganhou o spin-off Sam & Cat em 2013.

“Conseguimos, e isso foi muito bonito. Acho que tivemos algumas lembranças muito especiais e nos sentimos privilegiados por termos sido capazes de criar esses papéis e fazer parte de algo que foi tão especial para muitas crianças”, relembrou a artista.

Vale destacar que nem a cantora ou os apresentadores mencionaram o nome do criador de Dan Schneider ou o documentário, mas Ariana disse que tem sido “devastador” ouvir histórias de ex-atores infantis e referiu-se a eles como “sobreviventes”.

“Acho que o ambiente precisa ser mais seguro se as crianças vão atuar, e acho que deveria haver terapeutas. Os pais deveriam ter permissão para estar onde quiserem, e acho que não apenas nos sets das crianças. Se alguém quiser fazer isso, ou música, ou qualquer coisa nesse nível de exposição, deveria haver no contrato algo sobre terapia ser obrigatória duas ou três vezes por semana, ou algo assim” , afirmou.

Vale lembrar que Schneider foi o criador da série que Ariana iniciou sua carreira, Brilhante Victoria .

“Especificamente em relação ao nosso programa, acho que isso era algo que estávamos convencidos de que era a coisa mais legal sobre nós – é que nós ultrapassamos os limites com nosso humor. E as insinuações eram… era como uma diferenciação legal. E eu não sei, acho que tudo aconteceu muito rápido e agora, olhando para alguns dos clipes, eu penso: ‘Droga, sério? Que merda!’… e as coisas que não foram aprovadas para a TV foram colocadas sorrateiramente em nosso site ou algo assim” , pontuou.

“Acho que estou chateada, sim” , finalizou dizendo que se sente afetada pelas polêmicas.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Ariana Grande na Deezer:

1. we can’t be friends (wait for your love)

2. Save Your Tears (Remix) (com The Weeknd)

3. yes, and?

4. 7 rings

5. the boy is mine

6. Die For You (Remix) (com The Weeknd)

7. thank u, next

8. One Last Time

9. Dangerous Woman

10. Love Me Harder