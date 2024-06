The Music Journal Brazil Céline Dion tem mais de 10 mil pares de sapatos em estoque

A célebre diva canadense Céline Dion revelou que mantém 10 mil pares de sapatos em um armazém de sua propriedade em Las Vegas (EUA), onde reside atualmente.

Neste mesmo armazém, a voz de The Power Of Love , guarda outros itens como figurinos de shows, vestidos e até os brinquedos de seus filhos, como explicou em seu novo documentário I Am: Céline Dion .

“Quando uma garota ama um sapato, sempre dá um jeito de servir. Já usei sapatos em que os dedos ficavam espremidos porque não tinham o meu tamanho”, explica Dion . “Quando ia a uma loja e gostava dos sapatos, me perguntavam: “Qual o seu número, madame?” Eu dizia: “Não, você não está entendendo. Qual tamanho você tem? Eu que faço o sapato servir. De 35 a 40, não importa, eu uso. Amo sapatos”.

Sobre o armazém, Céline Dion não vê o local como absurdo: “É um depósito” , enfatiza. “Pode parecer um exagero, mas quando vou lá, vejo minha vida e amo cada coisinha”.

Fundação da cantora doará US$ 2 milhões para universidade

No dia 18 de junho, a cantora Céline Dion prometeu a doação de US$ 2 milhões por meio de sua fundação para a luta contínua contra a Neurologia Autoimune .

Com esse financiamento, a Fundação Celine Dion estabelecerá uma Cátedra Dotada em Neurologia Autoimune , com a Dra. Amanda Piquet , diretora do Programa de Neurologia Autoimune do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado , que será nomeada como titular da cadeira inaugural.

Esta doação fornecerá suporte financeiro para estudantes, despesas com pesquisa, participação em conferências, desenvolvimento curricular e outras iniciativas.

A cantora foi diagnosticada com a doença rara autoimune e neurológico Síndrome da Pessoa Rígida em 2022. O anúncio de apoio financeiro foi feito durante a estreia de seu documentário, I Am: Celine Dion .

A poderosa vocalista canadense não se apresenta nos palcos desde março de 2020, mas Céline tem o desejo de retornar as turnês, como realizou até pouco tempo.

Céline Dion revela como superou seu medo da doença

A cantora revelou em uma entrevista ao Extra , durante a estreia de seu documentário I Am: Céline Dion , como tem enfrentado o medo frente ao tratamento contra a Síndrome da Pessoa Rígida .

A voz de My Heart Will Go On comentou como encontrou forças em querer proteger seus filhos René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy , quando teve que revelar seu diagnóstico.

“Como mãe, minha prioridade número um, preciso me ajudar pelos meus filhos” , disse Céline Dion . “Antes de saber com o que estava lidando, era só isso que eu tinha, medo. Vou morrer? Meus filhos já perderam o pai e não sei o que está acontecendo” , explicou a cantora.

Céline , de 56 anos , perdeu o marido René Angéli em 2016 em decorrência de um câncer na garganta .

“Meus fãs não sabem onde estou, então, com tudo isso para dizer, me deu muita tensão dizer, antes de tudo, sou mãe e mereço saber o que está acontecendo. acontecendo. Eles são minha maior recompensa em toda a minha vida”, complementou Dion .

A cantora também confidenciou que sentiu um enorme alívio ao receber o diagnóstico da SPR . Embora seja progressiva e possa ser debilitante, também pode ser controlado e o prognóstico pode chegar a 28 anos .

“Comecei a me reabilitar e é um processo, mas está tudo bem, porque você tem que encontrar sua força interior como mãe, como artista” , concluiu a cantora.