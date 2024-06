The Music Journal Brazil Michael Jackson: cinebiografia tem autorização para ser gravada em Neverland

Neverland , o icônico local onde viveu Michael Jackson (1958-2009) está liberado para que a cinebiografia do Rei do Pop possa ser gravada.

O famoso rancho concedeu permissão para que 300 pessoas possam filmar na propriedade de Santa Ynez , na Califórnia (EUA), de acordo com a atividade de autorização de filme analisada pelo SF Gate .

Jaafar jackson , sobrinho de Michael Jackson , interpretará o falecido cantor no filme de Antoine Fuqua , com lançamento previsto para abril de 2025 .

A cinebiografia revisita a vida e a carreira de Michael Jackson desde o momento em que ele se juntou ao Jackson 5 até sua morte, semanas antes de sua última turnê.

Jackson parou de visitar Neverland em 2005, depois de enfrentar acusações de abuso sexual infantil. Contudo, ele foi absolvido de todas as acusações.

Neverland foi adquirida pelo bilionário Ron Burkle pelo valor de US$ 22 milhões (cerca de R$ 117 milhões no câmbio atual) em 2020, uma fração do preço inicial de US$ 100 milhões ( R$ 535 milhões ).

O imóvel ocupa 1.114 metros quadrados e inclui um cinema com 50 lugares , uma quadra de basquete e diversas pousadas.

Billie Jean bate 1,5 bilhão de views no YouTube

Thriller não é o álbum mais vendido de todos os tempos – e, sejamos francos, insuperável – por ter sido um disco pop bem elaborado.

Não.

O genial produtor Quincy Jones , com uma habilidade musical incomum até para os padrões atuais, conseguiu extrair de Michael Jackson (1958-2009) toda a versatilidade que o artista poderia apresentar ao seu mentor naquele momento.

A prova disso é a faixa Billie Jean , um single que conectou nuances de R&B dentro de um formato pop imbatível. O seu clipe também foi uma obra de arte visual que pavimentou o caminho para que outros grandes artistas pudessem explorar ainda mais esse universo. E seu apelo continua forte, incólume, à prova do tempo.

Essa receita dá o verdadeiro resultado no século XXI: Billie Jean acaba de alcançar a marca de 1,5 bilhão de views no YouTube . A produção audiovisual de Steve Barron quebrou vários paradigmas culturais em 1982 e se tornou um dos vídeos mais exibidos na então recente MTV .

A alcunha de Rei do Pop foi construída por obras primas de Michael Jackson apresentadas em Off The Wall e consolidadas em Thriller .

E a música quis assim.

Para o bem dela mesma.