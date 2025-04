Instagram/@eukarensilvaoficial A jovem artista, conhecida por participação no "The Voice Kids", morreu aos 17 anos.





A morte da cantora Karen Silva, conhecida por sua participação no " The Voice Kids ", foi confirmada nesta quinta-feira (24). A jovem, de 17 anos, faleceu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) do tipo hemorrágico, segundo a equipe.







De acordo com a assessoria de imprensa, a artista estava internada Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ) há alguns dias. Ela recebia os cuidados médicos após ser atingida pela condição problema, mas não resistiu.

O AVC Hemorrágico é responsável por 10 a 15% dos casos de AVC. O outro tipo mais comum é o Isquêmico, que fica com os outros 80 a 85%. Embora tenham algumas semelhanças, tratam-se de problemas distintos.





Para entender, o Portal iG conversou com Fernanda Weiler, médica cardiologista do Hospital Sírio Libanês de Brasília. O primeiro passo é entender a causa do problema. E é justamente onde reside uma grande diferença entre os diagnósticos.

AVC Hemorrágico : acontece quando há o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, levando a um sangramento interno. Ou seja, começa com o sangramento cerebral.

: acontece quando há o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, levando a um sangramento interno. Ou seja, começa com o sangramento cerebral. AVC Isquêmico: é causado por obstrução de vasos. Neste caso, há a interrupção ou redução do fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, causando a morte de células cerebrais devido à falta de oxigênio e nutrientes.

Também é válido ressaltar que, embora sejam problemas frequentemente associados às pessoas mais velhas ou sedentárias, jovens ativos fisicamente também são acometidos: "Especialmente se houver hipertensão, má formação dos vasos intracranianos ou uso de substâncias ilícitas", explica.

Reprodução Há diferentes tipos de AVC e diversas possibilidades de tratamento.





Weiler destaca também a importância de uma rápida identificação. Os principais sintomas são confusão mental, fraqueza ou dormência em um lado do corpo, alterações na fala ou visão e perda de consciência, além da dor de cabeça. Em todos os casos, vale buscar atendimento médico e jamais se automedique.

Além disso, testes simples como levantar os braços ou sorrir podem ajudar a identificar AVC: "Pedir a um paciente que faça esses gestos pode fazer a diferença na rapidez da descoberta do diagnóstico".

A condição é uma das principais causas de morte do Brasil — em 2023, foi a primeira, com mais de 100 mil vítimas fatais, segundo a Sociedade Brasileira de AVC. Apesar da gravidade do diagnóstico, há maneiras de lidar com o problema.

Divulgação A dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns, e muitos pacientes dizem ser “uma dor muito pior do que qualquer enxaqueca”.





"Buscar ajuda ao menor sinal de um AVC - seja qual for - é fundamental para o sucesso do tratamento. Nem todo paciente que sofre um AVC hemorrágico vem a óbito", reforça Fernanda, que lista intervenções cirúrgicas e medicamentosas para controlar o sangramento e reduzir a pressão intracraniana como possíveis tratamentos.