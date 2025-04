Foto: Reprodução/TV Globo Lúcia Alves em O Cravo e a Rosa

Lúcia Alves, conhecida por protagonizar a novela Helena e fazer parte do elenco de O Cravo e a Rosa, morreu nesta quinta-feira (24), aos 76 anos, no Rio de Janeiro. Desde 2022, a atriz lutava contra um câncer no pâncreas. No dia 14 de abril, a veterana havia sido internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, por conta de complicações da doença.

Ao longo da carreira, a intérprete se dedicou às três grandes áreas do entretenimento: com produções no cinema, teatro e na televisão, a veterana construiu uma trajetória ímpar no audiovisual.

Nascida no dia 4 de outubro de 1948, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lúcia Alves entrou no mundo artístico nos anos 60. A primeira novela de seu currículo é Enquanto Houver Estrelas , da extinta TV Tupi.

Em 1975, a atriz chegou ao protagonismo das novelas ao estrelar Helena , de Gilberto Braga (autor de obras como Vale Tudo e Celebridade ). Entre a década de 70- e a de 80, Alves participou de folhetins como Malu Mulher , Ti Ti Ti e Anos Dourados .

Foto: TV Globo/Cedoc Lúcia Alves e Osmar Prado em Helena, novela de 1975

No ano de 1995, Lúcia fez parte do elenco de Irmãos Coragem , um remake da obra de 1970, na qual ela também viveu uma personagem da trama. Após a virada do século, a artista apareceu de maneira pontual em certas obras da TV Globo.

Em 2000, ela interpretou Dra. Hildegard em O Cravo e a Rosa e viveu a personagem Ítala Magnani em Começar de Novo . Além disso, Lúcia também apostou em séries de televisão e estrelou episódios de sucessos como A Diarista , A Grande Família e Toma Lá, Dá Cá .

Sua última telenovela na emissora foi Joia Rara , em 2023. No cinema, Lua Cheia , Fica Comigo , Bendito Fruto e Quase Dois Irmãos fazem parte do currículo da veterana. Pelos palcos, Lúcia Alves deixou sua marca ao participar de obras como Pluft , o Fantasminha , Brasileiras e Brasileiros e As Lobas .

Foto: Reprodução Lúcia Alves