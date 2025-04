Reprodução/Instagram O funkeiro e sua esposa, Vivi Noronha, foram alvos de operação da Polícia Civil.





MC Poze do Rodo recuperou, nesta quinta-feira (24), suas joias avaliadas em quase R$ 2 milhões. Os acessórios foram apreendidos pela Polícia Civil em novembro de 2024. Ao todo, 21 exemplares foram confiscados, além dos carros do cantor.







"Eu só quero o que é meu, e o que Deus generosamente me dá", legendou o funkeiro, que posou em frente à Cidade da Polícia Civil, no Rio de Janeiro. Na foto, ele aparece já com alguns itens no corpo, e outros ensacolados.

Em outra publicação, disse: "Tropa, minhas coisas foram devolvidas. Meus ouros e meus carros".Os veículos dos quais Poze se refere são a das marcas BMW, Land Rover e Honda, apreendidos na mesma operação.

Reprodução Instagram - 19.5.2024 Poze já machucou o pescoço após usar cordão que pode chegar a 2kg.





Um recurso aceito pela Justiça autorizou que Poze guarde os materiais durante a investigação. Ele não pode alterar as características dos itens ou vendê-los até a decisão final. Entre as joias, está o cordão com o nome do artista.

O MC e sua esposa, a influencer Vivi Noronha, foram alvos da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do RJ, que apura sorteios ilegais compartilhados nas redes sociais. Outros influenciadores também foram investigados pelos crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.





Segundo as investigações, o esquema reproduz parâmetros da Loteria Federal para conferir credibilidade e legalidade. No entanto, os sorteios utilizam um aplicativo customizado e não auditado, que tem indícios de manipulação.

A realização de rifas no Brasil requer autorização prévia da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda. A prática é exclusiva de instituições sem fins lucrativos.