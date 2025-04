TV Globo Lúcia Alves relembrou atrito com Heloísa Périssé antes de falecer

A atriz Lúcia Alves, que morreu nesta quinta-feira (24) aos 76 anos, revelou em 2023 um desentendimento com Heloísa Périssé nos bastidores do seriado Sob Nova Direção . A declaração foi feita no podcast Papagaio Falante , publicado no YouTube em dezembro daquele ano.

Na conversa, a atriz foi direta ao comentar a relação com a colega. “Não gostei de fazer Sob Nova Direção . Acho que a Lolô ficou meio irritada com a minha presença. Ela encheu bem o meu saco”, afirmou Lúcia durante a entrevista.

O conflito teria ocorrido durante a substituição do personagem Horácio, interpretado por Otávio Müller, que deixou a série. Lúcia entrou para ocupar uma função similar com a personagem Berta. “Entrei para substituir, mas não sou atriz com perfil de substituição. Então, claro, não poderia dar certo.”

A série foi exibida pela Globo e era protagonizada por Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães. Além de atuar, Périssé também assinava o roteiro da produção humorística que foi ao ar entre 2004 e 2007.

Lúcia Alves faleceu na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após dez dias de internação. Lutava contra um câncer no pâncreas e enfrentava outros problemas, como diabetes e fascite plantar.