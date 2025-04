Reprodução Instagram - 28.2.2025 Nicolas Prattes interpretou Rudá

Visto recentemente como Rudá em "Mania de Você", Nicolas Prattes foi alvo de críticas nas últimas semanas da novela. O intérprete deixou as gravações antes do restante do elenco, porque o personagem dele morreu. Após a agenda de filmagens dele terminar, ele publicou uma música nos stories: "Livre Estou".



A canção, do filme "Frozen", foi interpretada por internautas como uma indireta do ator, que era tido como um dos protagonistas da história, mas que foi perdendo espaço para outros papéis ao longo da narrativa, a exemplo de Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede). Além disso, na época, boatos diziam que ele teria pedido à Globo para sair da trama, considerada como uma das piores audiências do horário.





Durante o Troféu Imprensa, gravado nesta quarta (23) no SBT, ele negou que pediu para sair do folhetim, segundo o "Notícias da TV". "Isso é uma grande mentira. Absolutamente nunca aconteceu. É difícil, eu não vejo um jogador pedindo para sair de campo", começou. "Eu acho que a gente ama o que a gente faz, é o meu ofício. A minha vida fica muito mais colorida, muito mais bonita quando eu estou exercendo o meu ofício, então é impossível isso acontecer", argumentou.

Em seguida, ele falou da música "Livre Estou" e enfatizou que a postou por conta do calor e não como uma indireta pelo fim do trabalho. "Eu acho muito engraçado. As pessoas. Enfim, nem eu nem você, a gente não controlar absolutamente nada do que se fala hoje. Mas eu tenho três irmãs mais novas, tenho uma filhota do coração, e eu tô no Rio de Janeiro gravando em Curicica, 45°, a gente fala de Frozen toda hora. Porque a gente queria que o ar-condicionado estivesse mais frio", declarou.

"E foi exatamente naquele momento. Aí culminou de, acho que na mesma semana começou a sair. Mas eu também não me preocupo, porque eu acho que o que está no coração da gente está no coração da gente. Mas, não, é uma grande mentira", frisou.