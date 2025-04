Reprodução/Instagram Maria Gladys

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais após um vídeo divulgado pela pousada onde está hospedada na cidade mineira de Santa Rita de Jacutinga. No registro, ela aparece tranquila e afirma estar sendo bem cuidada.

"Estou muito bem. Me sinto muito bem aqui no meu canto. Está tudo bem. Estou aqui", declarou a artista, que também deixou claro que não se considera aposentada: "Não estou aposentada de nada. Estou viva, aqui, com saúde."





A situação de Maria Gladys ganhou destaque após uma de suas filhas, Maria Thereza Mello Maron, fazer um apelo público por ajuda financeira para trazer a mãe de volta ao Rio de Janeiro, onde a atriz sempre viveu. O caso gerou uma série de desentendimentos entre os familiares, com acusações de má administração de recursos e conflitos pessoais.

A artista, também mencionou estar disponível para novos projetos artísticos, mostrando que ainda tem disposição para a carreira que construiu ao longo de décadas.





Carreira de Maria Gladys

Nascida no bairro de Cachambi, região norte da capital fluminense, a artista iniciou sua trajetória nos palcos no final dos anos 1950, integrando o elenco da montagem teatral "O Mambembe" ao lado de nomes lendários como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e Ítalo Rossi.

Sua presença na televisão brasileira marcou gerações. Inicialmente, destacou-se como uma das dançarinas do extinto Clube do Rock, programa comandado pelo excêntrico Carlos Imperial. Ao longo dos anos, emprestou seu talento a produções memoráveis, incluindo as novelas Brilhante (1981), As Noivas de Copacabana (1992), Hilda Furacão (1998), Um Anjo Caiu do Céu (2001) e Negócio da China (2008). Entretanto, foi em Vale Tudo (1988) que sua atuação como a humilde empregada Lucimar da Silva se tornou antológica. Sua última aparição na TV ocorreu em 2016, na série Pé na Cova, exibida pela Rede Globo.

No cinema, Gladys consolidou-se como uma das musas do movimento marginal, colaborando frequentemente com o renomado diretor Júlio Bressane em produções que desafiavam os padrões da época. Sua versatilidade e intensidade dramática garantiram-lhe um lugar de destaque na história do audiovisual nacional. Além de sua carreira artística, a atriz também ficou conhecida por seu breve relacionamento com o cantor Roberto Carlos, adicionando um toque de curiosidade à sua já fascinante trajetória.