Reprodução Gretchen e Esdras

A Record estreia na próxima terça-feira (29), às 22h30, a sétima temporada do Power Couple Brasil , após três anos fora do ar. A edição de 2025 contará com 14 casais confinados em uma mansão em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, disputando provas que desafiam convivência e sintonia. A apresentação será feita pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites.

A lista completa dos participantes foi revelada nesta quinta-feira (24), durante a coletiva de imprensa do reality, realizada na sede da Record . A nova edição vai ao ar até julho.

Gretchen e Esdras de Souza

Gretchen retorna ao Power Couple ao lado do saxofonista Esdras de Souza, com quem se casou em 2020. O casal se conheceu em 2019 durante o Círio de Nazaré, tradicional evento religioso no Pará.

A cantora participou de outras atrações da emissora, como A Fazenda . Esdras segue carreira na música instrumental e soma apresentações pelo Brasil.





Ana Paula Marquez e Antony

Antony, ator e modelo de 29 anos, participa do reality ao lado de Ana Paula Marquez, modelo e empresária de 30. O casal é natural do Piauí e se conheceu pela internet. Ambos integraram o elenco da segunda temporada do Ilhados com a Sogra, da Netflix.





Silvia Catra e André

Silvia Catra, viúva do funkeiro Mr. Catra, entra no confinamento com André, empresário da área de tecnologia. Ele tem 51 anos e atua no setor corporativo. Silvia costuma compartilhar momentos familiares nas redes sociais.





Emilyn Marçal e Everton Neguinho

Everton Neguinho, apresentador, conheceu Emilyn Marçal, de 23 anos, durante o Festival de Barretos. Ele estava no palco quando avistou a futura companheira. O casal viveu um romance típico de sertanejo.





Natália Vivacqua e Eike Duarte

Natália e Eike se conheceram na casa da cantora Anitta. Eike é ator e participou de produções como Flor do Caribe , Malhação e Reis , da Record . Natália, apesar de menos conhecida, já circula no meio artístico.





Giovanna Prado e Eros Prado

Giovanna, empresária, entra no jogo ao lado de Eros Prado, ator e comediante que ficou famoso por participar do Pânico na TV e A Praça é Nossa . Eros também é fundador do grupo humorístico Pagode da Ofensa .





Adriana e Dhomini

Vencedor do BBB 3 , Dhomini retorna à TV ao lado de Adriana, corretora de imóveis. O ex-BBB já foi figura popular em realities e promete movimentar o jogo.





Bia e Guilherme Seta

Guilherme Seta ficou conhecido por interpretar Davi no remake de Carrossel , no SBT . Atuou também em Topíssima , na Record . Bia, parceira de confinamento, estuda Direito.





Giovanna Menezes e Diego

Giovanna e Diego ficaram conhecidos ao participarem do De Férias com o Ex: Caribe . O casal levou o romance das praias paradisíacas para a rotina da vida real.





Tali e Rafael Pessina

Rafael é jornalista do TV Fama , programa de celebridades. Tali trabalha como produtora. A parceria entre os dois começou nos bastidores da TV.





Francine Piaia e Junior

Francine Piaia, ex-BBB 9, produz atualmente conteúdo voltado ao público adulto. Junior é engenheiro de produção.





Cristianne e Kadu Moliterno

Kadu Moliterno, conhecido por novelas como Kubanacan e Malhação , se junta à musa fitness Cristianne no reality. O ator tem longa carreira na TV brasileira.





Carol e Radamés Furlan

Radamés participou de A Fazenda 15 e protagonizou discussões marcantes no jogo. Ao lado de Carol, árbitra e judoca faixa preta, ele promete entrega física e emocional.





Rayanne Morais e Victor Pecoraro

Victor Pecoraro atuou em diversas novelas e participou de A Fazenda 13 . Rayanne Morais é atriz e ex-Miss Brasil, também ex-participante do mesmo reality.