O cantor sertanejo Mateus, da dupla Jorge & Mateus, anunciou uma pausa imediata na agenda por motivo de saúde. O artista de 38 anos vai passar por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira (24). A notícia foi confirmada nas redes sociais da dupla, em meio à turnê de 20 anos de carreira.

Em nota, a equipe explicou que os três próximos shows não serão cancelados. “Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo o cronograma previsto”, diz o comunicado. As apresentações afetadas são em Santarém, Belém, ambas no Pará, e Manaus, no Amazonas, entre os dias 24 e 26 de abril.

A informação foi divulgada nas redes da dupla, que atualmente percorre o Brasil com uma turnê comemorativa. O projeto marca duas décadas de sucesso e antecede uma pausa já anunciada por Jorge e Mateus nas atividades do grupo.

O calendário de 2025 prevê 22 apresentações entre abril e dezembro. A procura por ingressos tem sido intensa. Os dois shows programados para São Paulo, por exemplo, esgotaram em menos de uma hora.

Mateus já havia sinalizado a necessidade de desacelerar. Em entrevista ao canal do YouTube André Piunti, declarou: “Quem estiver com a gente durante essa turnê, possivelmente estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que vamos tirar para descansar”.

A dupla sertaneja se formou em Itumbiara, em Goiás, em 2005, após os cantores se conhecerem por meio de amigos em comum. Jorge estudava Direito, e Mateus cursava Agronomia. O entrosamento musical foi imediato.

O primeiro show aconteceu em maio de 2005, numa boate local. O álbum de estreia foi gravado de forma caseira, mas já trazia músicas próprias. Dois anos depois, veio o sucesso nacional com o DVD “Ao Vivo em Goiânia” e o hit “Pode Chorar”.