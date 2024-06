Cassio Pastrana Normani finalmente decola e estreia “DOPAMINE”, seu aguardado álbum

Ex-Fifth Harmony disponibiliza seu primeiro trabalho solo

A cantora pop Normani lança nesta sexta-feira (14) o seu tão aguardado álbum de estreia Dopamine , cinco anos após o seu debut como artista solo. O disco, uma compilação de 13 faixas inéditas, já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , via RCA Records .

Dopamine inclui faixas como 1:59” ft. Gunna , conhecido pelo hit fukumean, Wild Side, com a participação da rapper Cardi B , Candy Paint e uma nova colaboração com Brandy , icônica artista conhecida pelo sucesso The Boy Is Mine .

A ex-integrante do grupo Fifth Harmony apesar de estar lançando seu primeiro álbum solo, já acumula números impressionantes, com mais de 12 milhões de ouvintes mensais e faixas que ultrapassam 1B de streams, como a canção Dancing With A Stranger, em parceria com Sam Smith.

Normani expressou que Dopamine é “uma representação de (sua) evolução” e “tudo (que ela tinha) passado para chegar a este momento” . A artista também tocou nas expectativas e na pressão com as quais lidou enquanto fazia o álbum, além de ter que lutar com ambos os pais com câncer.

Em uma entrevista à revista Elle, Normani disse que o título do álbum “representa os altos e os baixos que (ela) sofreu” e que ela queria um título que englobasse tudo o que ela sentia que passou em sua jornada para chegar a esse ponto em sua carreira”.

Ouça o disco: