Mayra Dugaich ‘Round 6’ gravou 2ª e 3ª temporadas ao mesmo tempo, diz site

A série Round 6 gravou a segunda e terceira temporadas simultaneamente, informou site sul-coreano OSEN.

De acordo com a publicação, a Netflix planeja lança-las com apenas um pequeno intervalo entre elas, semelhante a outra série de sucesso do streaming, The Glory .

“Estamos nos estágios finais de preparação para o lançamento da 2ª temporada de Round 6. Ainda não podemos fornecer detalhes definitivos sobre a 3ª temporada “, disse a plataforma.

O elenco da segunda temporada de Round 6 inclui Lee Jung Jae, Lee Byung Hun e Wi Ha Joon , bem como os novos membros do elenco Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, TOP, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, Kang Ae Sim e Oh Dal Soo.

Vale lembrar que a série foi criada e dirigida por Hwang Dong-hyuk e fez grande sucesso em 2021.

A Netflix não divulgou a previsão de estreia da segunda temporada.