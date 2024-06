Mayra Dugaich Festival Salve o Sul arrecada mais de R$ 8,2 milhões

Na última sexta-feira (7) e domingo (9), mais de 47 mil pessoas se reuniram no Allianz Parque, em São Paulo, para acompanhar as apresentações do festival Salve o Sul .

De acordo com a organização, apenas com a venda de ingressos nos dois dias do festival foram arrecadados R$ 8.244.945 milhões.

Vale lembrar que o projeto foi idealizado por Luísa Sonza em parceria com o DJ Pedro Sampaio, no primeiro dia de apresentações aconteceu o show especial Amigos. No domingo (9), diferentes artistas e estilos musicais estiveram no palco para ajudar o Rio Grande do Sul.

Vale destacar as presenças de Carlinhos Brown, Junior, Ferrugem, Duda Beat, Gloria Groove, Juliette, Léo Santana, Lexa, Ludmilla, MC Daniel, Menos é Mais, Pocah, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan SP, PH, Don Juan, MC Davi e os os gaúchos Armandinho, Neto Fagundes e Vitor Kley.