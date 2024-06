Mayra Dugaich Iza comenta sobre terceiro álbum: “mais solar da minha vida”

No último sábado (1), a cantora Iza deu uma entrevista à Rolling Stone Brasil e contou o que imagina sobre seu próximo disco de estúdio, o terceiro da carreira.

“Acho que esse vai ser o álbum mais solar da minha vida, o álbum mais para cima da minha vida, porque é o que estou vivendo agora: um momento de muita luz, de muita gratidão, de muita tranquilidade ”, afirmou.

“Vendo como as pessoas receberam meu último álbum, isso também me ajudou a me sentir mais segura para criar sem ter medo do que as pessoas vão achar. É realmente ser a artista que eu quero ser, sem me preocupar muito com a expectativa dos outros ”, completou.

Vale lembrar que Iza possui dois álbuns em sua discografia. Dona de Mim , lançado em 2018 e Afrodhit, de 2023.