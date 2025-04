Reprodução: Instagram/@brunnagoncalves Brunna Gonçalves e Ludmilla

Brunna Gonçalves utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (23), para publicar um momento especial ao lado de Ludmilla. A dançarina performou uma coreografia com a cantora e aproveitou para exibir o barrigão.



"Quartou com as mamães", escreveu ela na legenda da postagem. As duas estão à espera da primeira filha, Zuri. Em novembro de 2024, o casal revelou a gravidez durante um show especial da turnê Numanice #3, além de divulgar um vídeo que destacava a gestação.

Em uma parte da gravação, Ludmilla aparece beijando a barriga da amada. Após o registro, os internautas vibraram com a dupla. "A barriga da Bru está cada vez mais linda", afirmou uma usuária. "Já já tem as dancinhas com as mamães e a Zuri", acrescentou uma segunda.

"Bruna está com corpão. Eu fico chocada o quanto essa mulher está linda. Parabéns, Bru, você é incrível", enalteceu uma terceira. "A Zuri já vai nascer dançando", teorizou uma quarta. "Mamães do ano", elogiou uma quinta.

Dançarina do ballet de Ludmilla, a ex-BBB vive um relacionamento com a cantora desde 2017. Após dois anos, elas se casaram e demonstravam em diversos o momento o desejo de ter um filho. Com o método ROPA, conhecido como Recepção de Oócito da Parceira, a jovem conseguiu engravidar.

Assista ao vídeo: