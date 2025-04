Reproduçao TV Globo Renata no 'Mais Você'

Após ser coroada como campeã do "Big Brother Brasil 2025", Renata Saldanha esteve no "Mais Você" desta quarta-feira (23). Além de analisar a passagem dela no reality global, a bailarina respondeu sobre o futuro da relação dela com o também ex-BBB Maike, eliminado no meio do jogo.



Quando ainda estavam confinados, a sister e o brother acabaram engatando um romance. Sem detalhar se começaria ou não um namoro, a vencedora do reality afirmou que ainda não teve uma conversa a sós com o affair, mas que faria isso sem a preocupação das dinâmicas do jogo.





"Eu acredito que aqui fora a gente vai ter muita oportunidade para conversar e conversar com calma, inclusive. Sem preocupação de jogo, de outros demandas psicológicas. Inclusive, eu tinha falado isso para ele, que essa é uma parte da minha vida que eu gosto de ter cautela e eu não tenho pressa. Ele sabe disso, aqui fora a gente conversa com calma", disse.

"Ele foi uma pessoa importante lá dentro da casa em vários aspectos, principalmente de companhia. Como eu já falei outras vezes, ele foi um afago, que me acolheu, que foi um ombro, me aconselhou, me incentivou e me encorajou muito dentro do jogo", acrescentou.

Ela ainda refletiu sobre Maike ter ficado com Giovanna, outra sister do "BBB 25", durante o início do programa. "Algo que já tinha passado, tinha sido bem no começo. E, pela forma que ele estava falando comigo e que ele investiu, por muito tempo, inclusive, eu acredito que o que eles acordaram sobre a relação deles, tinha ficado claro que talvez não fosse algo que comprometesse eles de alguma forma", concluiu.