The Music Journal Brazil Exposição sobre Ayrton Senna no Rio entra em suas últimas semanas

A exposição imersiva e interativa Eu, Ayrton Senna da Silva – 30 Anos , que revisita a história do saudoso tricampeão mundial de Fórmula 1 , já está em suas últimas semanas e fica em cartaz no VillageMall , no Rio de Janeiro , até o dia 23 de junho .

Com o uso de tecnologias inovadoras, como modelagem 3D realista combinada com geração de voz por inteligência artificial, a exposição teve estreia no último dia 1º de maio , data que marca os 30 anos do legado do piloto.

A exposição também fez uma bem-sucedida passagem por São Paulo , Porto Alegre e Recife .