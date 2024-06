Mayra Dugaich NE-YO anuncia show único em São Paulo em setembro

O cantor NE-YO vai apresentar seu show da Champagne and Roses Tour em São Paulo. A apresentação será no dia 19 de setembro, no Espaço Unimed.

Ele virá ao país para o Rock In Rio e vai tocar no festival carioca no dia 22 de setembro.

Vale lembrar que ele esteve no festival The Town na capital paulista em 2023. O evento é produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio.

Vale destacar que os ingressos para o show de São Paulo começam a ser vendidos no dia 5 de junho, a partir do meio-dia, nos sites da Livepass e Eventim.

Recentemente, o cantor participou do projeto Tiny Desk, onde cantou seus grandes sucessos.

Assista: