Após roubar a cena como a versão humana de Ken no aclamado longa-metragem "Barbie", Ryan Gosling participará de outra obra extremamente famosa. Trata-se do universo cinematográfico de "Star Wars". Caberá ao intérprete participar do próximo filme da franquia: "Star Wars: Starfighter".

A escalação já estava sendo repercutida há alguns meses, mas a confirmação só se deu nesta quinta-feira (17), quando ocorreu o "Star Wars Celebration", no Japão. Na ocasião, Gosling estava acompanhado do diretor da produção, o cineasta Shawn Levy.





Durante o evento, Ryan confessou que era fã da obra e mostrou uma foto dele criança com um lençol dos personagens. "Esta é uma foto que minha mãe enviou dos meus lençóis quando eu estava no escritório. Sim, ela ainda guarda. Naturalmente, ela achou que era algo que os fãs apreciariam. Embora eu ache que ela queira justificar anos de acumulação", declarou.

O filme se passará cinco anos depois dos acontecimentos mostrados em "Star Wars: Episódio 9 - A Ascensão Skywalker". Embora o anúncio sobre a contratação do artista tenha sido confirmado aos fãs, é válido ressaltar que as filmagens sequer começaram. Segundo a imprensa internacional, as gravações devem ser iniciadas ainda neste ano, mas no segundo semestre.

Por isso, considerando o processo de edição e montagem da narrativa, é esperado que a estreia aconteça somente em maio de 2027. Este ano, inclusive, será comemorativo. Isso porque a franquia que conquistou uma legião de fãs completará 50 anos.