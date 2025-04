Foto: Manoella Mello/ Globo Marcello Novaes como Jacques em 'Dona de Mim'

Marcello Novaes, de 62 anos, ganhou destaque nas redes sociais após a ex-namorada, Saory Cardoso, de 29, afirmar que ele terminou o relacionamento de três anos via telefone e que o motivo seria um procedimento estético feito por ela no bumbum. Solteiro, o ator retornará às novelas da Globo no dia 28 deste mês.



Caberá ao artista vivenciar Jacques em "Dona de Mim", narrativa das sete escrita por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman. O personagem será um vilão que tentará assumir o controle de uma fábrica de lingeries da família, até então liderada pelo irmão dele, Abel (Tony Ramos).





Com inveja e em busca de poder, ele armará várias falcatruas ao longo da trama, que substituirá "Volta por Cima" na faixa das sete da emissora. Conforme adiantado com exclusividade pela reportagem do iG Gente, Camila Pitanga também é uma das atrizes escaladas no elenco: caberá a ela interpretar Ellen.

Clara Moneke, Giovanna Lancellotti, Juan Paiva, Cláudia Abreu, Felipe Simas, Giovana Cordeiro, Humberto Morais, Rafael Vitti, Marcos Pasquim, Suely Franco, Flora Camolese, Bel Lima e L7nnon são outros nomes confirmados na produção, que versará sobre o empoderamento feminino.

Participação especial

Antes de se dedicar à "Dona de Mim", Marcello Novaes reencarnou Eugênio em "Garota do Momento". O personagem foi originalmente criado para a telenovela "Além da Ilusão" e fez uma aparição breve no atual folhetim das seis. Ambas as produções foram escritas por Alessandra Poggi.