Os espectadores de "9-1-1" se surpreenderam com o desfecho do décimo quinto episódio da oitava temporada do seriado. O motivo? Um dos personagens mais repercutidos pelos fãs da trama morreu de uma forma devastadora e surpreendeu o público, que sequer imaginava esta possibilidade.

Trata-se do Capitão Bobby Nash, defendido por Peter Krause, conhecido também por compor o elenco de outras obras de sucesso na indústria cinematográfica. "Gilmore Girls", "A Sete Palmos", "Barrados no Baile", Cybill", "Uma Família de Outro Mundo" e "Parenthood".





Em "9-1-1", o personagem fazia uma missão de resgate em um laboratório que estava contaminado com o vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo. Como tinha somente um antídoto em mãos, o capitão optou por salvar a vida de Chimney (Kenneth Choi) e morreu.

Ainda que os fãs não esperassem esse desfecho para o Bobby, o showrunner Tim Minear já cogitava dar um fim definitivo a ele. “A morte dele vai afetar todos os personagens e mudar completamente a dinâmica da série”, declarou Minear, em entrevista à Entertainment Weekly.