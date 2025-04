Reprodução Lucas Letto, o Sardinha de "Vale Tudo"

Lucas Letto, do o Sardinha do remake de Vale Tudo , viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo com dicas para imitar o sotaque carioca. O ator compartilhou a gravação nesta semana, direto dos bastidores da novela, e chamou atenção pela forma divertida e didática de explicar as características da fala do Rio.

No vídeo, Letto, que nasceu na Bahia, mostra diferenças entre a pronúncia nordestina e a carioca. A publicação rapidamente repercutiu entre internautas e fãs da novela.

"Ó, vou ensinar para vocês como fazer um bom sotaque carioca. Primeira coisa, eu, que sou baiano, a gente fala com o vogal muito aberta. Tudo é muito aberto", explicou. Ele também destacou a necessidade de “falar tudo fechadinho” e usar gírias: “A cada 10 palavras que o carioca fala, 8 são gírias”.

O ator indicou três passos para alcançar o sotaque: fechar vogais, adaptar terminações e inserir expressões locais. “É só botar aqui o óculos e bom para o Porto mesmo. Botou. Como vou chegar lá na praia para jogar uma altinha? Está ligado", completou, arrancando risadas dos seguidores.