Reprodução Instagram - 18.4.2025 Patrícia Poeta

Patrícia Poeta não será vista no "Encontro" desta sexta-feira (18), feriado da Sexta Feira da Paixão. A apresentadora está de folga do programa matinal da Rede Globo e resolveu reencontrar algumas amigas em uma viagem. Por meio das redes sociais, ela publicou cliques do passeio.







"Trip [viagem] com as amigas. Love you, girls! [Amo vocês, meninas]", escreveu ela em uma das postagens veiculadas no Instagram, plataforma de interação virtual na qual a jornalista acumula mais de 3,5 milhões de seguidores. Em outra publicação, ela se limitou a digitar: "Day off", que, em tradução livre para o português, significa "dia de folga".





Nos comentários, os fãs da apresentadora rasgaram elogios a ela. "Que pintura de mulher! Linda e maravilhosa demais", disse um dos admiradores da celebridade. "Deusa", prosseguiu uma segunda. "Aproveite muito", aconselhou um terceiro. "Muito maravilhosa", opinou ainda uma quarta internauta.

Quando ela retorna?

Muito se engana quem pensa que Patrícia Poeta ficará longe do "Encontro" ao longo de todo o 'feriadão'. Isso porque, já na segunda-feira (21), Dia de Tiradentes, ela já assumirá outra vez o comando do programa matinal. A informação foi confirmada pela própria nas redes sociais: "Segunda, estou de volta com programas muitos especiais".