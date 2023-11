Reprodução/Instagram Mingau, do Ultraje a Rigor

No dia 14 de dezembro, o Teatro Bradesco, localizado na zona oeste da capital paulista, será palco de uma emocionante performance em auxílio a Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, que, após um incidente ocorrido no mês de setembro, em Paraty, encontra-se hospitalizado e, em breve, deverá seguir para uma clínica de reabilitação.



Organizado pela filha de Mingau, Isabella Aglio Amaral, a Bebel, em colaboração com a Opus Entretenimento, o espetáculo promete uma noite única, repleta de homenagens, que objetiva conseguir ajuda financeira para a cura do baixista do Ultraje, conhecido por hits como "Inútil", "Pelado", "Nós Vamos Invadir Sua Praia" e "Ciúme".





"O apoio e o carinho que estamos recebendo das pessoas têm sido fundamentais. Será uma celebração pela vida e, claro, pela música. Cada ingresso contribuirá significativamente para o restabelecimento do meu pai. Agradecemos a todos os que estão com a gente", destacou ela durante contato com o site.



Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa "The Noite", de Danilo Gentili, do SBT, serão os apresentadores. Já o line-up contará com nomes como Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, Nasi e Edgard Scandurra, do Ira!, Kiko Zambianchi, Leo Jaime, Thunderbird, Tico Santa Cruz, do Detonautas, e Roger Moreira, líder do Ultraje.

Reprodução/Instagram Convite do evento #JuntosPeloMingau



Vale ressaltar que as entradas estão disponíveis no site "Uhuu!" ou na bilheteria do espaço cultural, onde os artistas se apresentarão voluntariamente, sem cachê. O Teatro Bradesco cederá o local, também sem custos.