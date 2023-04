Reprodução/Instagram Roger Moreira, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva





Roger Rocha Moreira, vocalista, guitarrista e líder do Ultraje a Rigor, também usou uma de suas redes sociais para repercutir a visita oficial do chefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal sob críticas de partidos de oposição em relação às suas declarações sobre a guerra na Ucrânia e uma manifestação contra a sua presença, convocada pela maior força de extrema-direita do país.

"Imprensa portuguesa estarrecida com a farra promovida pelo molusco lá na terrinha. Chocada com o tamanho e o luxo da comitiva do 'pai dos pobres'. Dois aviões, 75 pessoas, 22 veículos, hotel cinco estrelas e diárias de até 22 mil reais", manifestou-se o artista por meio do Twitter. Em seguida, para estimular a interação, indagou: "Alguém se lembra de Bolsonaro 'esbanjar' assim?".





O desabafo, no entanto, dividiu opiniões no microblog. Uns, por sua vez, escreveram frases como "é vergonha em cima de vergonha" e "o amor venceu e custa caro", enquanto outros se incomodaram e disseram: "Me recordo, sim, a cada motociata, iam embora uns 100 mil reais. Sem contar as diárias milionárias em hotéis" e "questionou Roger; o inútil", numa clara referência ao hit do grupo que estourou em 1985.

