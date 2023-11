Divulgação Agnes Brichta

Conhecida por seu trabalho no folhetim global "Quanto Mais Vida, Melhor!", Agnes Brichta, a intérprete de Tina Marino, fará o seu début nos palcos nesta sexta-feira (17), às 19h, com "O Tartufo", do dramaturgo francês Molière. Caberá a ela dar vida a Cleanto.





Dirigido pelo premiado Bruce Gomlevsky, o espetáculo é "revitalizado" com a energia da vida contemporânea, explorando a hipocrisia e as artimanhas do falso devoto Tartufo, em meio a um ambiente pulsante, desafiador, crítico e cômico.





Pablo Henriques Agnes Brichta como Cleanto





"Com 'O Tartufo', estou principiando como atriz no teatro profissional e também como atriz-produtora. A ideia de coletividade na arte nunca esteve tão clara, e é uma alegria ver a nossa estreia se aproximando. Não me lembro de me sentir tão animada em ensaios como agora", começou dizendo ao site.

Na sequência, a filha do não menos talentoso ator Vladimir Brichta deu mais detalhes de sua participação no projeto. "Cleanto é a voz da razão no caos que Tartufo faz na vida da família de Orgonte e tem reflexões muito emocionantes sobre a condição humana e a fé", relatou ao iG Gente.

Pablo Henriques Elenco de 'O Tartufo' reunido





O elenco da montagem, que ficará em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, até o dia 10 de dezembro, ainda conta com Julia Marton, Léa Nogueira, Lívia Ferrari Interlenghi, Lizia Bueno, Lucas Cetraro, Lucca Martorello, Mari Castanheira, Raquel Monteiro e Gaspar, Paulo Tarsia e Oton Duarte.