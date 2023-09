Reprodução/Instagram Mingau, baixista do Ultraje a Rigor é baleado na cabeça, diz Roger Moreira

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em Paraty (RJ). A informação foi compartilhada pelo vocalista do grupo, Roger Moreira, durante a madrugada deste domingo (3).

Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado! — Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 3, 2023

"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!", escreveu Roger pelo Twitter.

Depois, ele voltou à rede social para dar atualizações sobre o quadro e pedir orações e energias positivas ao colega: "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado".

Mingau completa 56 anos neste domingo. Até a publicação desta reportagem, não há mais informações sobre o estado de saúde do músico.

