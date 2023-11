Reprodução/Instagram Rosana Hermann

Rosana Hermann não se conformou ao ver Alexandre Correa dizer que Ana Hickmann estava "enxuta". E isso a ex-comandante do "Fala Brasil", da RecordTV, e do "Atualíssima, da Band, fez questão de externar por meio do X, antigo Twitter.

"Eu vi as grosserias ditas e escritas. As micro e macroagressões. Desde foto dela, linda, com comentário do tipo: 'Ainda dá um caldo'. Vários posts falando de forma ríspida da disposição irritante da mulher", começou desabafando no microblog de Elon Musk.





Reprodução/Internet Ana Hickmann e Alexandre Correa

Contudo, ao ler a mensagem de um seguidor que afirmava que aquilo era apenas um esposo brincando, não configurava crime algum e que Hermann utilizava esse método para denegrir (sim, com esse termo mesmo) Alexandre e "não ajudar a vítima", a jornalista e apresentadora não se segurou.

"Você passou três horas lendo as publicações dele e vendo vídeos? Viu o 'todo'? Conhece o contexto? Então, não fale. Ele é sempre grosseiro com ela, sempre escroto", rebateu Rosana, ressaltando que teve acesso a esse material enquanto preparava o texto da sua nova coluna para o portal "UOL".

primeiro o ALEXANDRE CORREA APAGOU TODOS OS POSTS NO INSTAGRAM DEPOIS DE 2016

E AGORA APAGOU TUDO!

Eu vi tudo tudo . Todas as grosserias ditas e escritas. Tudo. Todas as micro e macro agressões. Desde foto dela, linda, com comentário escroto tipo 'ainda dá um caldo'.

VARIOS… — Rosana Hermann  (@rosana) November 13, 2023





ATTENZIONE PICKPOCKET!



O, (Se D'us quiser) futuro ex-marido da Ana Hickman, APAGOU TODOS OS POSTS AGORA.

NESSE MOMENTO. Só deixou sua 'nota de esclarecimento'.

Eu estou HÁ 3 HORAS vendo todos os posts dele para fazer minha coluna. Peguei só alguns prints, mas ele apagou TUDO. pic.twitter.com/bNcvlp5cPR — Rosana Hermann  (@rosana) November 13, 2023





Ana: seu sonho é ser radialista, né?

Alexandre: meu sonho é sumir.



Parece que realizou seu sonho....

(SEMPRE SUPER GROSSEIRO) https://t.co/mvO47PxcZe pic.twitter.com/XAAIunvxpt — Rosana Hermann  (@rosana) November 13, 2023





Aqui, um comentário que Alexandre Correa fez para um seguidor que simplesmente apontou que ele estava deletando comentários.

em 2019 https://t.co/OajWzcz5vd pic.twitter.com/7YyoLTXBT6 — Rosana Hermann  (@rosana) November 13, 2023





Olha só.... Alexandre Correa admite que ele MENTIU.

quem diria? https://t.co/g4NrE03Twi — Rosana Hermann  (@rosana) November 13, 2023