O casório de Monique Evans com Cacá Werneck está programado para 26 de março do ano que vem, em uma casa de festas no bairro do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, mas a ex-modelo e apresentadora de TV já está pensando em todos os detalhes para o grande dia.

Um exemplo disso é que ela comentou em uma das publicações da coach do "Detox Turbo" Vanessa Rangeli, responsável pelo emagrecimento de MC Bin Laden, Viviane Araújo, Simony, Ana Paula Almeida, mais conhecida como Pituxita, e até mesmo de sua filha Bárbara Evans, quando também estava nos preparativos para subir ao altar.





Ao visualizar uma postagem em que Rangeli indicava "três bebidas para desinflamar o corpo e acelerar a queima de gordura", a "musa de muitos carnavais" escreveu: "Vou fazer também. Preciso emagrecer para o meu casamento. Beijo".

Reprodução/Instagram Print do comentário de Monique Evans no post de Vanessa Rangeli





Apaixonada, Evans está animada para a celebração oficial com a DJ e está cuidando de tudo com a sua sogra, Dileia. Em recente entrevista ao site Gshow, revelou que a ideia é reunir 150 pessoas, entre família e amigos mais chegados. Já a cerimônia ficará a cargo de um pastor da Igreja Contemporânea.

Reprodução/Instagram Cacá e Monique estão juntas há nove anos e chegaram a se separar durante a pandemia de Covid-19