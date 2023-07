Ricard Prado Simony

Um dia antes de ganhar uma comemoração em torno dos seus recém-completados 47 anos, idealizada pelo noivo Felipe Rodriguez e pelo cerimonialista Júnior Donatto, na Kasa 309, que fica na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais nobres e luxuosos da capital paulista, Simony Benelli já tinha vivenciado emoções parecidas.

É que, no sábado, 1º de julho, a cantora, diagnosticada com um câncer de intestino em agosto de 2022, que lhe fez passar por tratamento e diversas sessões de quimioterapia desde então, recebeu a visita de amigos (alguns deles, combinados previamente, com Rodriguez) em sua casa, em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo.

Ricardo Prado Soraide Santos, Simony, Michele Amarante e Márcio Pereira





Sem desconfiar de nada, a ex-integrante do Balão Mágico acabou levando um susto ao sair do lavabo e dar de cara com um "parabéns a você" sendo entoado em alto e bom som em sua sala. Durante contato com o site iG Gente, a aniversariante disse ter ficado estática por alguns segundos (tipo "o que está acontecendo aqui?"), depois abriu um sorriso, dançou e começou a filmar a bagunça toda.

E, como a colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", havia adiantado com exclusividade, Soraide Santos e Michele Amarante, do Rio de Janeiro, e Márcio Pereira, de São Paulo, foram os responsáveis pelos detalhes da comemoração. Não faltaram bolo, balões, doces e bem-vividos. Todos eles da Delizia Dolce, com tags que continham versos de "Superfantástico" e a seguinte mensagem: "Amamos você. Felicidades!".

Ricardo Prado Simony

A dona dos hits "Caixa Postal" e "Primeiros Erros" ainda recebeu um arranjo floral da Carol Flores, a mesma floricultura responsável por preparar aquele buquê que o cantor sertanejo Luan Santana apareceu segurando na capa da revista "Caras" em novembro de 2021, ao lado da ex-noiva, a estudante de moda mineira Izabela Cunha.

Pensa que acabou? Não! Ela também foi presenteada com uma jaqueta feita especialmente para a ocasião pelo artista plástico paulistano Rafael Vidmontas, novo queridinho dos vips e famosos. Rafa elaborou a peça, que traz a imagem dela e a frase "Simony Superfantástica", em apenas dois dias. Agradou em cheio!

Ricardo Prado Simony com a peça criada por Rafael Vidmontas